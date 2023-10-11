【鹿児島国体】馬術少年馬場馬術 日髙凱斗選手(鹿児島工高)が優勝

「どーん」という音、住宅の外壁が突然崩れ歩道に落下 けが人なし 鹿児島市騎射場

３．

「つ、強い」圧倒的強さに会場感嘆…鹿児島 5人の剣士全員2本勝ち 好発進、栄冠へ続け【鹿児島国体 剣道・成年男子】