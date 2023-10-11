【鹿児島国体】鹿児島県勢11日の主な結果
2023/10/11 17:00
■テニス（鹿児島市・東開庭球場）
▽成年女子 決勝
鹿児島 2－0 東京
▽成年男子 決勝
愛媛 2－0 鹿児島
■バレーボール6人制
▽成年男子 3・4位決定戦（いちき串木野市・総合体育館）
鹿児島(選抜) 3－2 千葉(順大)
▽少年男子 3・4位決定戦（鹿児島市・西原商会アリーナ）
鹿児島(選抜) 3－0 愛知(選抜)
▽成年女子 3・4位決定戦（鹿屋市・平和公園串良平和アリーナ）
埼玉(埼玉上尾) 3－2 鹿児島(選抜)
■ハンドボール
▽成年男子 3位決定戦（霧島市・溝辺体育館）
愛知(豊田合成) 30－23 鹿児島(選抜)
▽少年女子 3位決定戦（霧島市・国分体育館）
兵庫(神戸星城高) 31－28 鹿児島(選抜)
■フェンシング（垂水市・垂水中央運動公園体育館）
▽成年男子サーブル 決勝
東京 2－0 鹿児島
■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）
▽少年馬場馬術 決勝
1位 日高凱斗 71.176
▽成年男子ダービー 決勝
3位 上村 司
▽成年男子トップスコア 決勝
6位 深水伸平 1080
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【鹿児島国体】鹿児島県勢11日の主な結果10月11日 17:00
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