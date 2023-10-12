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かごしま国体
【鹿児島国体】自転車男子四千メートル団体追い抜き 鹿児島は２位
2023/10/12 09:32
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鹿児島国体の自転車男子四千メートル団体追い抜きで、鹿児島代表は2位だった。
かごしま国体特集ページ
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