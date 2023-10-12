【鹿児島国体】ハンドボール成年女子 鹿児島選抜が準優勝

桜島が連続的噴火「初体験。鹿児島を実感」 県外の国体選手びっくり 降灰が試合会場を覆い、観客ら傘や帽子でしのぐ〈鹿児島国体〉

「どーん」という音、住宅の外壁が突然崩れ歩道に落下 けが人なし 鹿児島市騎射場

バレー部のない離島の小規模校からプロつかむ 故郷愛あふれる178cmの主将は誓う「国体で恩返しを」 そして恩師とともにVリーグに漕ぎ出す〈鹿児島国体〉

【鹿児島国体】剣道で鹿児島が全種別優勝を達成、競技別の天皇杯・皇后杯を獲得 空手道組手も初V

両陛下の来鹿祝い2000人が提灯行列 宿泊ホテルから振り返し受け「万歳三唱」〈鹿児島国体〉

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「つ、強い」圧倒的強さに会場感嘆…鹿児島 5人の剣士全員2本勝ち 好発進、栄冠へ続け【鹿児島国体 剣道・成年男子】