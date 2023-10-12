TOP鹿児島のニュース スポーツ 国体 かごしま国体

【鹿児島国体】ハンドボール成年女子 鹿児島選抜が準優勝

 2023/10/12 13:44
拡大拡大
　鹿児島国体のハンドボール成年女子で、鹿児島選抜が決勝で石川に32―24で敗れ、準優勝だった。


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ