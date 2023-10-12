【鹿児島国体】鹿児島県勢12日の主な結果
2023/10/12 15:05
■ボクシング（阿久根市・総合運動公園総合体育館）
▽成年男子ライトフライ級 決勝
荒竹一真 鹿児島(駒大)◯ 判定 金谷成留 宮崎(駒大)
▽成年男子ライト級 決勝
大園丈太郎 鹿児島(東洋大) ◯ 判定 與座ディシャーン・ジュニア 沖縄(沖縄県連盟)
■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）
▽成年男子55kg級スナッチ
1位 砂山昂大 107
▽成年男子55kg級クリーン＆ジャーク
8位 砂山昂大 123
▽成年男子55kg級トータル
3位 砂山昂大 230
■自転車（南大隅町・鹿児島県根占自転車競技場）
▽女子チームスプリント 1・2位決定戦
2位 鹿児島 47秒855
▽男子4kmチーム・パーシュート 1・2位決定戦
2位 鹿児島 4分13秒875
■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）
▽成年女子ダービー 決勝
1位 村岡のぞみ 1分54秒63
▽少年標準障害飛越 決勝
5位 上村 汀 1分12秒31
▽成年男子スピードアンドハンディネス 決勝
4位 村岡一孝 1分7秒66
■ハンドボール（霧島市・国分体育館）
▽成年女子 決勝
石川(北國銀行)○ 32－24 鹿児島(選抜)
■ボウリング（鹿児島市・サンライトゾーン）
▽成年女子団体（2人チーム） 決勝
8位 鹿児島(A) 片野坂(彩)・片野坂(あ) 2119
※詳しくは13日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
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【鹿児島国体】鹿児島県勢12日の主な結果10月12日 15:05
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