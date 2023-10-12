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【鹿児島国体】鹿児島県勢12日の主な結果

 2023/10/12 15:05
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■ボクシング（阿久根市・総合運動公園総合体育館）
▽成年男子ライトフライ級 決勝
荒竹一真　鹿児島(駒大)◯　判定　金谷成留　宮崎(駒大)

▽成年男子ライト級 決勝
大園丈太郎　鹿児島(東洋大) ◯　判定　與座ディシャーン・ジュニア　沖縄(沖縄県連盟)


■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）
▽成年男子55kg級スナッチ
1位　砂山昂大　107

▽成年男子55kg級クリーン＆ジャーク
8位　砂山昂大　123

▽成年男子55kg級トータル
3位　砂山昂大　230


■自転車（南大隅町・鹿児島県根占自転車競技場）
▽女子チームスプリント 1・2位決定戦
2位　鹿児島　47秒855

▽男子4kmチーム・パーシュート 1・2位決定戦
2位　鹿児島　4分13秒875


■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）
▽成年女子ダービー 決勝
1位　村岡のぞみ　 1分54秒63

▽少年標準障害飛越 決勝
5位　上村 汀　1分12秒31

▽成年男子スピードアンドハンディネス 決勝
4位　村岡一孝　1分7秒66


■ハンドボール（霧島市・国分体育館）
▽成年女子 決勝
石川(北國銀行)○ 32－24 鹿児島(選抜)


■ボウリング（鹿児島市・サンライトゾーン）
▽成年女子団体（2人チーム） 決勝
8位　鹿児島(A) 片野坂(彩)・片野坂(あ)　2119

※詳しくは13日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
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