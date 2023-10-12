【鹿児島国体】鹿児島県勢12日の主な結果

■ボクシング（阿久根市・総合運動公園総合体育館）▽成年男子ライトフライ級 決勝荒竹一真 鹿児島(駒大)◯ 判定 金谷成留 宮崎(駒大)▽成年男子ライト級 決勝大園丈太郎 鹿児島(東洋大) ◯ 判定 與座ディシャーン・ジュニア 沖縄(沖縄県連盟)■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）▽成年男子55kg級スナッチ1位 砂山昂大 107▽成年男子55kg級クリーン＆ジャーク8位 砂山昂大 123▽成年男子55kg級トータル3位 砂山昂大 230■自転車（南大隅町・鹿児島県根占自転車競技場）▽女子チームスプリント 1・2位決定戦2位 鹿児島 47秒855▽男子4kmチーム・パーシュート 1・2位決定戦2位 鹿児島 4分13秒875■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）▽成年女子ダービー 決勝1位 村岡のぞみ 1分54秒63▽少年標準障害飛越 決勝5位 上村 汀 1分12秒31▽成年男子スピードアンドハンディネス 決勝4位 村岡一孝 1分7秒66■ハンドボール（霧島市・国分体育館）▽成年女子 決勝石川(北國銀行)○ 32－24 鹿児島(選抜)■ボウリング（鹿児島市・サンライトゾーン）▽成年女子団体（2人チーム） 決勝8位 鹿児島(A) 片野坂(彩)・片野坂(あ) 2119※詳しくは13日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。※南日本新聞を定期購読されている方は、紙面ビューアーでもご覧できます。紙面ビューアーについてはをご覧ください。