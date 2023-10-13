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【鹿児島国体】自転車女子スクラッチ 鹿児島の成海綾香が6位

 2023/10/13 09:59
成海綾香
成海綾香
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　鹿児島国体の自転車女子スクラッチで、鹿児島県の成海綾香(県スポーツ協会)が6位入賞した。


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