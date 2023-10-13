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【鹿児島国体】出水中央高の飯田翔人は3位 陸上少年男子5000

 2023/10/13 15:08
飯田翔大
飯田翔大
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　鹿児島国体の陸上少年男子5000㍍で飯田翔人（出水中央高）が3位入賞した。


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