【鹿児島国体】出水中央高の飯田翔人は3位 陸上少年男子5000

両陛下の来鹿祝い2000人が提灯行列 宿泊ホテルから振り返し受け「万歳三唱」〈鹿児島国体〉

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

「野球ばか、若すぎる」…元阪神・横田慎太郎さん死去、28歳 脳腫瘍が再々発 惜しむ声広がる

高円宮妃久子さまら皇族4人、国体競技観覧へ 9日から順次鹿児島入り

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崖下5メートルに軽乗用車が転落 男女2人を搬送 鹿児島市