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【鹿児島国体】馬術 成年男子国体総合馬術 鹿児島代表の上村司が２位

 2023/10/13 16:31
上村 司
上村 司
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　鹿児島国体の馬術 成年男子国体総合馬術で上村 司（上村乗馬苑）が２位だった。


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