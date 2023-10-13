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【鹿児島国体】成年女子100メートル 鶴田玲美は準優勝

 2023/10/13 16:32
鶴田玲美
鶴田玲美
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　鹿児島国体の陸上・成年女子100メートルで、鹿児島の鶴田玲美(南九州ファミリーマート)は準優勝だった。


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