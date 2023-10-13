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【鹿児島国体】鹿児島県勢13日の主な結果

 2023/10/13 17:41
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■自転車（南大隅町・鹿児島県根占自転車競技場）
▽女子スクラッチ 決勝
6位　成海綾香（県スポーツ協会）

▽少年男子スクラッチ 決勝
3位　峠 龍之介（志學館高）

▽成年男子ポイント・レース 決勝
6位　冨尾大地（県スポーツ協会）　11

▽成年男子1kmタイムトライアル 決勝
5位　原田裕成（県スポーツ協会）　1分5秒153


■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）
▽成年男子自由演技馬場馬術 決勝
7位　上村利幸（上村乗馬苑）　66.185

▽少年リレー 決勝
4位　高倉吾依（志學館高）・上村汀（鹿児島工高）　1分10秒12

▽成年男子国体総合馬術
2位　上村 司（上村乗馬苑）　33.1


■カヌー（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）
▽成年女子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（1500m） 決勝
3位　田中香奈（鹿屋特別支援学校教）　6分57秒20

▽成年男子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（1500m） 決勝
7位　坂元暢泰（鹿児島高等特別支援学校教）　6分32秒73

■陸上競技（鹿児島市・白波スタジアム）
▽少年男子A 5000m 決勝
3位　飯田翔大（出水中央高）　14分0秒21

▽少年女子A3000m 決勝
2位　ジェプチルチル ブレンダ（神村学園高）　8分57秒49

▽成年女子100m 決勝
2位　鶴田玲美（南九州ファミリーマート）　11秒49

▽成年男子3000m障害 決勝
7位　松本 葵（大塚製薬）　9分38秒30


■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）
▽成年男子89kg級スナッチ
8位　中城洸希（薩摩川内市役所）　127

▽成年男子96kg級スナッチ
4位　下原卓朗（明桜館高教）　145

▽成年男子96kg級クリーン＆ジャーク
2位　下原卓朗（明桜館高教）　180

▽成年男子96kg級トータル
2位　下原卓朗（明桜館高教）　325


※詳しくは14日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
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