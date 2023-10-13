【鹿児島国体】鹿児島県勢13日の主な結果

■自転車（南大隅町・鹿児島県根占自転車競技場）▽女子スクラッチ 決勝6位 成海綾香（県スポーツ協会）▽少年男子スクラッチ 決勝3位 峠 龍之介（志學館高）▽成年男子ポイント・レース 決勝6位 冨尾大地（県スポーツ協会） 11▽成年男子1kmタイムトライアル 決勝5位 原田裕成（県スポーツ協会） 1分5秒153■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）▽成年男子自由演技馬場馬術 決勝7位 上村利幸（上村乗馬苑） 66.185▽少年リレー 決勝4位 高倉吾依（志學館高）・上村汀（鹿児島工高） 1分10秒12▽成年男子国体総合馬術2位 上村 司（上村乗馬苑） 33.1■カヌー（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）▽成年女子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（1500m） 決勝3位 田中香奈（鹿屋特別支援学校教） 6分57秒20▽成年男子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（1500m） 決勝7位 坂元暢泰（鹿児島高等特別支援学校教） 6分32秒73■陸上競技（鹿児島市・白波スタジアム）▽少年男子A 5000m 決勝3位 飯田翔大（出水中央高） 14分0秒21▽少年女子A3000m 決勝2位 ジェプチルチル ブレンダ（神村学園高） 8分57秒49▽成年女子100m 決勝2位 鶴田玲美（南九州ファミリーマート） 11秒49▽成年男子3000m障害 決勝7位 松本 葵（大塚製薬） 9分38秒30■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）▽成年男子89kg級スナッチ8位 中城洸希（薩摩川内市役所） 127▽成年男子96kg級スナッチ4位 下原卓朗（明桜館高教） 145▽成年男子96kg級クリーン＆ジャーク2位 下原卓朗（明桜館高教） 180▽成年男子96kg級トータル2位 下原卓朗（明桜館高教） 325※詳しくは14日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。※南日本新聞を定期購読されている方は、紙面ビューアーでもご覧できます。紙面ビューアーについてはをご覧ください。