新型コロナ 新規感染者が4週連続減、前週比0.51倍　鹿児島県内

鹿児島県は１３日、２～８日の新型コロナウイルスの感染者について県内８８定点医療機関から４５９人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者の平均は５．２２人。前週比０．５１倍とほぼ半減し、４週連続で減った。１医療機関当たりの平均感染者数を県内１４保健所別に見ると、鹿児島市５．３６人、指宿６人、加世田３．８３人、伊集院４．６人、川薩６．８６人、出水６．８人、大口０．５人、姶良３．３６人、志布志４．５人、鹿屋６．５人、西之表７人、屋久島５．５人、名瀬８．２５人、徳之島３．６人だった。県内の入院者数は１１日午前０時時点で２０６人、重症者は１人だった。１０月から変更した入院患者数に応じた４段階のフェーズ設定では、入院患者が５０５人未満で前週と同じ「ゼロ」だった。インフルエンザの感染者は前週比１１４人減の６０４人。１医療機関当たり６．８６人だった。９～１３日に学級閉鎖があったのは鹿児島市の１校だった。