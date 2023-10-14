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【鹿児島国体】馬術少年自由演技馬場馬術 鹿児島工高の日高凱斗が優勝

 2023/10/14 11:51
日高凱斗
日高凱斗
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　鹿児島国体の馬術少年自由演技馬場馬術で日高凱斗選手(鹿児島工高)が優勝した。


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