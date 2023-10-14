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【鹿児島国体】成年女子競歩 鹿児島女子高の大山藍は4位

 2023/10/14 14:38
大山藍
大山藍
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　鹿児島国体の陸上成年女子5000メートル競歩で、大山藍（鹿児島女子高）は4位入賞した。


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