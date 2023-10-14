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【鹿児島国体】アーチェリー成年男子　鹿児島の古谷渓汰4位、長谷川廉は7位入賞

 2023/10/14 13:04
古谷渓汰
古谷渓汰
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　鹿児島国体のアーチェリー成年男子で古谷渓汰(近畿大)が4位入賞、長谷川廉(県スポーツ協会)が７位入賞した。
長谷川廉


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