【鹿児島国体】ソフトテニス成年男子 鹿児島は8位　宮崎に2―0で敗れる

両陛下の来鹿祝い2000人が提灯行列 宿泊ホテルから振り返し受け「万歳三唱」〈鹿児島国体〉

桜島が連続的噴火「初体験。鹿児島を実感」 県外の国体選手びっくり 降灰が試合会場を覆い、観客ら傘や帽子でしのぐ〈鹿児島国体〉

天皇皇后両陛下の来県を祝う提灯行列 7日午後5時半、鹿児島市中央公園を出発

鹿児島国体オープニングプログラム始まる 地元色豊かに、恵俊彰さん、迫田孝也さんらゆかりのタレント出演

高円宮妃久子さまら皇族4人、国体競技観覧へ 9日から順次鹿児島入り

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「つ、強い」圧倒的強さに会場感嘆…鹿児島 5人の剣士全員2本勝ち 好発進、栄冠へ続け【鹿児島国体 剣道・成年男子】