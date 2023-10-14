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【鹿児島国体】カヌー少年男子スプリント・カナディアンペア 国分高・城ノ下倫太郎と鹿屋工高・赤崎俊太朗組が3位入賞

 2023/10/14 14:35
城ノ下倫太郎
城ノ下倫太郎
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　鹿児島国体のカヌー少年男子スプリント・カナディアンペア（５００メートル）で、鹿児島代表の城ノ下倫太郎（国分高）・赤崎俊太朗（鹿屋工高）組が3位入賞した。
赤崎俊太朗


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