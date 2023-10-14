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【鹿児島国体】カヌー少年女子スプリント・カヤックペア 鹿児島工高専・竹野いさなと菱刈中・崎山唯組は6位

 2023/10/14 14:51
竹野いさな
竹野いさな
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　鹿児島国体のカヌー少年女子スプリント・カヤックペア（５００メートル）で、鹿児島代表の竹野いさな（鹿児島工高専）・崎山唯（菱刈中）組が6位入賞した。
崎山唯


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