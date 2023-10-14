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【鹿児島国体】アーチェリー少年女子 鹿児島の大田楓子は７位

 2023/10/14 16:11
大田楓子
大田楓子
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　鹿児島国体のアーチェリー少年女子で、鹿児島県代表の大田楓子(東京・成立学園高)が７位入賞した。


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