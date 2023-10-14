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【鹿児島国体】馬術少年ダービー 鹿児島の原田璃空が優勝

 2023/10/14 15:50
原田璃空
原田璃空
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　鹿児島国体の馬術少年ダービーで、鹿児島県の原田璃空選手(霧島高原乗馬クラブ)が優勝した。


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