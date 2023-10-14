【鹿児島国体】馬術少年ダービー 鹿児島の原田璃空が優勝

重機使って2日がかり デ、デカい…掘り出したのは重さ78キロ、10年物？のおばけヤマイモ

「ずっと待ち望んだ国体」 陸上800ｍ・田中希実が感慨深く 山縣亮太は桜島の火山灰に苦笑「コンタクトなので目が痛い」〈鹿児島国体〉

【鹿児島国体＝13日まとめ】県勢4人が準優勝 奄美大島で相撲始まる、同島初の国体開催に沸く

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一番人気は「克灰袋」デザインのバッグ リアルなドカ灰が”広報支援” 桜島グッズの人気急上昇〈鹿児島国体〉