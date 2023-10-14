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【鹿児島国体】鹿児島県勢14日の主な結果（午後５時40分現在）

 2023/10/14 17:46
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■自転車（南大隅町・鹿児島県根占自転車競技場）
▽女子500mタイムトライアル 決勝
1位　山本さくら（県スポーツ協会）　36秒718（大会新）


■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）
▽成年男子国体大障害飛越 決勝
1位　村岡一孝（霧島高原乗馬クラブ）　1分14秒23

▽少年自由演技馬場馬術 決勝
1位　日高凱斗（鹿児島工高）　72.350

▽成年女子トップスコア 決勝
1位　原田いずみ（霧島高原乗馬クラブ）　1410

▽少年ダービー 決勝
1位　原田璃空（霧島高原乗馬クラブ）　1分50秒45

▽少年団体障害飛越
4位　鹿児島


■カヌー スプリント（伊佐市・菱刈カヌー競技場）
▽成年男子カヌースプリント・カナディアンシングル（500m） 決勝
4位　吉田俊吾（県スポーツ協会）　1分54秒630

▽成年女子カヌースプリント・カナディアンシングル（500m） 決勝
5位　﨑山渓（県スポーツ協会）　2分25秒445

▽少年女子カヌースプリント・カヤックシングル（500m） 決勝
5位　植木春華（大口明光学園高）　2分12秒962

▽少年女子カヌースプリント・カヤックペア（500m） 決勝
6位　竹野いさな（鹿児島工高専）・崎山唯（菱刈中）　2分6秒086

▽少年男子カヌースプリント・カナディアンペア（500m）決勝
3位　城ノ下倫太郎（国分高）・赤崎俊太朗（鹿屋工高）　1分56秒662

■カヌー スラローム（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）
▽成年男子カヌースラローム・カナディアンシングル（25ゲート） 決勝
7位　宮川遼大（大分大大学院）　116.27

▽成年女子カヌースラローム・カナディアンシングル（25ｹﾞｰﾄ） 決勝
4位　樋口優子（樹心こども園）　225.66


■陸上競技（鹿児島市・白波スタジアム）
▽成年女子5000m競歩 決勝
4位　大山 藍（鹿児島女高）　22分44秒31

▽少年男子B100m 決勝
2位　安田夢雄生（星峯中）　10秒66


■弓道（出水市・総合運動公園特設弓道会場）
▽少年女子遠的 決勝
鹿児島〇 81－52 静岡

▽少年男子遠的 3・4位決定戦
鹿児島〇 38－25 岩手


■アーチェリー（鹿児島市・鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場)
▽成年男子個人
4位　古谷渓汰（近畿大）　660
7位　長谷川廉（県スポーツ協会）　651

▽少年女子個人
7位　大田楓子（東京・成立学園高）　611


■ソフトテニス（鹿児島市・東開庭球場）
▽成年男子 7・8位決定戦
宮崎○ 2－0 鹿児島


■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）
▽成年男子＋109kg級クリーン＆ジャーク
7位　石川寿和（県スポーツ協会）　182

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