【鹿児島国体】鹿児島県勢14日の主な結果（午後５時40分現在）

■自転車（南大隅町・鹿児島県根占自転車競技場）▽女子500mタイムトライアル 決勝1位 山本さくら（県スポーツ協会） 36秒718（大会新）■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）▽成年男子国体大障害飛越 決勝1位 村岡一孝（霧島高原乗馬クラブ） 1分14秒23▽少年自由演技馬場馬術 決勝1位 日高凱斗（鹿児島工高） 72.350▽成年女子トップスコア 決勝1位 原田いずみ（霧島高原乗馬クラブ） 1410▽少年ダービー 決勝1位 原田璃空（霧島高原乗馬クラブ） 1分50秒45▽少年団体障害飛越4位 鹿児島■カヌー スプリント（伊佐市・菱刈カヌー競技場）▽成年男子カヌースプリント・カナディアンシングル（500m） 決勝4位 吉田俊吾（県スポーツ協会） 1分54秒630▽成年女子カヌースプリント・カナディアンシングル（500m） 決勝5位 﨑山渓（県スポーツ協会） 2分25秒445▽少年女子カヌースプリント・カヤックシングル（500m） 決勝5位 植木春華（大口明光学園高） 2分12秒962▽少年女子カヌースプリント・カヤックペア（500m） 決勝6位 竹野いさな（鹿児島工高専）・崎山唯（菱刈中） 2分6秒086▽少年男子カヌースプリント・カナディアンペア（500m）決勝3位 城ノ下倫太郎（国分高）・赤崎俊太朗（鹿屋工高） 1分56秒662■カヌー スラローム（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）▽成年男子カヌースラローム・カナディアンシングル（25ゲート） 決勝7位 宮川遼大（大分大大学院） 116.27▽成年女子カヌースラローム・カナディアンシングル（25ｹﾞｰﾄ） 決勝4位 樋口優子（樹心こども園） 225.66■陸上競技（鹿児島市・白波スタジアム）▽成年女子5000m競歩 決勝4位 大山 藍（鹿児島女高） 22分44秒31▽少年男子B100m 決勝2位 安田夢雄生（星峯中） 10秒66■弓道（出水市・総合運動公園特設弓道会場）▽少年女子遠的 決勝鹿児島〇 81－52 静岡▽少年男子遠的 3・4位決定戦鹿児島〇 38－25 岩手■アーチェリー（鹿児島市・鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場)▽成年男子個人4位 古谷渓汰（近畿大） 6607位 長谷川廉（県スポーツ協会） 651▽少年女子個人7位 大田楓子（東京・成立学園高） 611■ソフトテニス（鹿児島市・東開庭球場）▽成年男子 7・8位決定戦宮崎○ 2－0 鹿児島■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）▽成年男子＋109kg級クリーン＆ジャーク7位 石川寿和（県スポーツ協会） 182※詳しくは15日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。※南日本新聞を定期購読されている方は、紙面ビューアーでもご覧できます。紙面ビューアーについてはをご覧ください。