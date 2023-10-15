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【鹿児島国体】馬術少年トップスコア 鹿児島工高の上村汀が優勝

 2023/10/15 09:49
上村汀
上村汀
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　鹿児島国体の馬術少年トップスコアで、鹿児島県の上村汀(鹿児島工高)が優勝した。


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