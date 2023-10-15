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【鹿児島国体】なぎなた成年女子演技 鹿児島の田口真耶・秋葉笑里組が優勝

 2023/10/15 11:31
田口真耶
田口真耶
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　鹿児島国体のなぎなた成年女子演技競技で、鹿児島県の田口真耶(鹿児島銀)・秋葉笑里(鹿屋体大)組が優勝した。
秋葉笑里


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