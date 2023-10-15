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【鹿児島国体】陸上成年男子10000 鹿児島代表の向井大賀は4位

 2023/10/15 12:23
向井大賀
向井大賀
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　鹿児島国体の陸上成年男子10000メートル競歩で、鹿児島県代表の向井大賀(九州共立大)が4位に入った。


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