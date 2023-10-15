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【鹿児島国体】柔道成年男子 鹿児島が初優勝
2023/10/15 16:24
柔道成年男子で初優勝した鹿児島チーム
拡大
鹿児島国体の柔道成年男子で、鹿児島は茨城を下し初優勝した。
かごしま国体特集ページ
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