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【鹿児島国体】柔道成年男子 鹿児島が初優勝

 2023/10/15 16:24
柔道成年男子で初優勝した鹿児島チーム
柔道成年男子で初優勝した鹿児島チーム
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　鹿児島国体の柔道成年男子で、鹿児島は茨城を下し初優勝した。


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