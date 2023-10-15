【鹿児島国体】鹿児島県勢15日の主な結果（15日午後6時現在）
2023/10/15 18:03
■なぎなた（枕崎市立総合体育館）
成年女子演技 決勝
鹿児島〇 4－1 東京
■弓道（出水市総合運動公園特設弓道会場）
▽成年男子遠的 決勝
鹿児島〇 77－65 石川
▽少年男子近的 3・4位決定戦
鹿児島〇 6－5 岩手
▽少年女子近的 5～8位決定戦
7位 鹿児島 4中
■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）
▽少年トップスコア 決勝
1位 上村 汀（鹿児島工高） 1370
▽成年女子自由演技馬場馬術 決勝
8位 上村まゆみ（上村乗馬苑） 64.700
■柔道（鹿児島市・鹿児島アリーナ）
▽成年男子 決勝
鹿児島〇（内容勝ち） 1－1 茨城
■サッカー（志布志運動公園陸上競技場）
▽成年男子 決勝
高知（高知ユナイテッド）○ 2（PK5）－（PK4）2 鹿児島（鹿屋体大）
■銃剣道（霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ）
▽少年男子 3位決定戦
鹿児島〇 3－0 愛媛
■陸上競技（鹿児島市・白波スタジアム）
▽成年男子10000m競歩 決勝
4位 向井大賀（九州共立大） 39分58秒81
▽少年女子共通三段跳 決勝
7位 井上ハルカ（鹿児島高） 12m26
▽少年男子共通5000m競歩 決勝
8位 原 勇輔（大島高） 21分10秒25
■カヌー（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）
▽成年女子カヌースラローム・カナディアンシングル（15ｹﾞｰﾄ） 決勝
4位 樋口優子（樹心こども園） 280.60
▽成年男子カヌースラローム・カナディアンシングル（15ｹﾞｰﾄ） 決勝
5位 宮川遼大（大分大大学院） 110.03
■自転車（大隅広域特設ロード・レース・コース）
▽成年男子個人ロードレース 決勝（111.9km）
6位 冨尾大地（県スポーツ協会） 2時間39分54秒
▽女子個人ロードレース 決勝（47.5km）
6位 成海綾香（県スポーツ協会） 1時間14分56秒
※詳しくは16日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
※南日本新聞を定期購読されている方は、紙面ビューアーでもご覧できます。紙面ビューアーについては
定期購読料プラス０円！南日本新聞紙面ビューアー
をご覧ください。
-
【鹿児島国体】鹿児島県勢15日の主な結果（15日午後6時現在）10月15日 18:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-