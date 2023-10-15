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【鹿児島国体】鹿児島県勢15日の主な結果（15日午後6時現在）

 2023/10/15 18:03
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■なぎなた（枕崎市立総合体育館）
成年女子演技 決勝
鹿児島〇 4－1 東京


■弓道（出水市総合運動公園特設弓道会場）
▽成年男子遠的 決勝
鹿児島〇 77－65 石川

▽少年男子近的 3・4位決定戦
鹿児島〇 6－5 岩手

▽少年女子近的 5～8位決定戦
7位　鹿児島　4中


■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）
▽少年トップスコア 決勝
1位　上村 汀（鹿児島工高）　1370

▽成年女子自由演技馬場馬術 決勝
8位　上村まゆみ（上村乗馬苑）　64.700


■柔道（鹿児島市・鹿児島アリーナ）
▽成年男子 決勝
鹿児島〇（内容勝ち） 1－1 茨城


■サッカー（志布志運動公園陸上競技場）
▽成年男子 決勝
高知（高知ユナイテッド）○ 2（PK5）－（PK4）2 鹿児島（鹿屋体大）


■銃剣道（霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ）
▽少年男子 3位決定戦
鹿児島〇 3－0 愛媛


■陸上競技（鹿児島市・白波スタジアム）
▽成年男子10000m競歩 決勝
4位　向井大賀（九州共立大）　39分58秒81

▽少年女子共通三段跳 決勝
7位　井上ハルカ（鹿児島高）　12m26

▽少年男子共通5000m競歩 決勝
8位　原 勇輔（大島高）　21分10秒25


■カヌー（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）
▽成年女子カヌースラローム・カナディアンシングル（15ｹﾞｰﾄ） 決勝
4位　樋口優子（樹心こども園）　280.60

▽成年男子カヌースラローム・カナディアンシングル（15ｹﾞｰﾄ） 決勝
5位　宮川遼大（大分大大学院）　110.03


■自転車（大隅広域特設ロード・レース・コース）
▽成年男子個人ロードレース 決勝（111.9km）
6位　冨尾大地（県スポーツ協会）　2時間39分54秒

▽女子個人ロードレース 決勝（47.5km）
6位　成海綾香（県スポーツ協会）　1時間14分56秒


※詳しくは16日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
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