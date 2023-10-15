【鹿児島国体】鹿児島県勢15日の主な結果（15日午後6時現在）

■なぎなた（枕崎市立総合体育館）成年女子演技 決勝鹿児島〇 4－1 東京■弓道（出水市総合運動公園特設弓道会場）▽成年男子遠的 決勝鹿児島〇 77－65 石川▽少年男子近的 3・4位決定戦鹿児島〇 6－5 岩手▽少年女子近的 5～8位決定戦7位 鹿児島 4中■馬術（霧島市・牧園特設馬術競技場）▽少年トップスコア 決勝1位 上村 汀（鹿児島工高） 1370▽成年女子自由演技馬場馬術 決勝8位 上村まゆみ（上村乗馬苑） 64.700■柔道（鹿児島市・鹿児島アリーナ）▽成年男子 決勝鹿児島〇（内容勝ち） 1－1 茨城■サッカー（志布志運動公園陸上競技場）▽成年男子 決勝高知（高知ユナイテッド）○ 2（PK5）－（PK4）2 鹿児島（鹿屋体大）■銃剣道（霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ）▽少年男子 3位決定戦鹿児島〇 3－0 愛媛■陸上競技（鹿児島市・白波スタジアム）▽成年男子10000m競歩 決勝4位 向井大賀（九州共立大） 39分58秒81▽少年女子共通三段跳 決勝7位 井上ハルカ（鹿児島高） 12m26▽少年男子共通5000m競歩 決勝8位 原 勇輔（大島高） 21分10秒25■カヌー（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）▽成年女子カヌースラローム・カナディアンシングル（15ｹﾞｰﾄ） 決勝4位 樋口優子（樹心こども園） 280.60▽成年男子カヌースラローム・カナディアンシングル（15ｹﾞｰﾄ） 決勝5位 宮川遼大（大分大大学院） 110.03■自転車（大隅広域特設ロード・レース・コース）▽成年男子個人ロードレース 決勝（111.9km）6位 冨尾大地（県スポーツ協会） 2時間39分54秒▽女子個人ロードレース 決勝（47.5km）6位 成海綾香（県スポーツ協会） 1時間14分56秒※詳しくは16日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。※南日本新聞を定期購読されている方は、紙面ビューアーでもご覧できます。紙面ビューアーについてはをご覧ください。