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【鹿児島国体】鹿児島県勢16日の主な結果

 2023/10/16 17:55
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■卓球（鹿児島市・あいハウジングアリーナ松元）
▽成年男子 決勝
鹿児島〇 3－2 和歌山


■銃剣道（霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ）
▽成年男子 決勝
鹿児島〇 3－0 佐賀


■カヌーワイルドウォーター（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）
▽成年女子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（スプリント） 決勝
1位　田中香奈（鹿屋特別支援学校教）　40秒37

▽成年男子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（スプリント） 決勝
6位　坂元暢泰（鹿児島高等特別支援学校教）　37秒46

■カヌースプリント（伊佐市・菱刈カヌー競技場）
▽少年女子カヌースプリント・カヤックシングル（200m） 決勝
1位　植木春華（大口明光学園高）　49秒511

▽少年男子カヌースプリント・カナディアンペア（200m） 決勝
3位　城ノ下倫太郎（国分高）・赤﨑俊太朗（鹿屋工高）　46秒553

▽成年女子カヌースプリント・カナディアンシングル（200m） 決勝
5位　崎山 渓（県スポーツ協会）　56秒876

▽成年男子カヌースプリント・カナディアンシングル（200m） 決勝
7位　吉田俊吾（県スポーツ協会）　42秒714

▽少年女子カヌースプリント・カヤックペア（200m） 決勝
7位　竹野いさな（鹿児島高専）・﨑山唯（菱刈中）　48秒078


■サッカー（霧島市・国分運動公園陸上競技場）
▽少年女子 決勝
大阪（選抜）○ 3－2 鹿児島（選抜）


■陸上競技（白波スタジアム）
▽成年女子走高跳 決勝
2位　鐡丸美由紀（鹿児島銀行）　1m82

▽少年女子Ｂ100mハードル 決勝
3位　楠田ゆうな（阿久根中）　13秒78

▽少年女子共通走高跳 決勝
7位　西川雛羽（鹿児島高）　1m65

▽成年女子5000m 決勝
8位　兼友良夏（京セラ女子陸上部）　16分30秒63

▽少年女子Ａ300mハードル 決勝
8位　佃 華月（鹿児島南高）　44秒10


■弓道（出水市総合運動公園特設弓道会場）
▽成年女子近的 3・4位決定戦
岐阜○ 6－4 鹿児島


■なぎなた（枕崎市立総合体育館）
▽成年女子試合 5、6位決定戦
岡山○ 2－1 鹿児島


■ソフトテニス（鹿児島市・東開庭球場）
▽少年男子 5・6位決定戦
北海道○ 2－1 鹿児島


■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）
▽女子59kg級トータル
7位　大湾ゆみか（県スポーツ協会）スナッチ／80、ジャーク／100、トータル／180

※詳しくは17日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。
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