【鹿児島国体】鹿児島県勢16日の主な結果

■卓球（鹿児島市・あいハウジングアリーナ松元）▽成年男子 決勝鹿児島〇 3－2 和歌山■銃剣道（霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ）▽成年男子 決勝鹿児島〇 3－0 佐賀■カヌーワイルドウォーター（湧水町・轟の瀬特設カヌー競技場）▽成年女子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（スプリント） 決勝1位 田中香奈（鹿屋特別支援学校教） 40秒37▽成年男子カヌーワイルドウォーター・カヤックシングル（スプリント） 決勝6位 坂元暢泰（鹿児島高等特別支援学校教） 37秒46■カヌースプリント（伊佐市・菱刈カヌー競技場）▽少年女子カヌースプリント・カヤックシングル（200m） 決勝1位 植木春華（大口明光学園高） 49秒511▽少年男子カヌースプリント・カナディアンペア（200m） 決勝3位 城ノ下倫太郎（国分高）・赤﨑俊太朗（鹿屋工高） 46秒553▽成年女子カヌースプリント・カナディアンシングル（200m） 決勝5位 崎山 渓（県スポーツ協会） 56秒876▽成年男子カヌースプリント・カナディアンシングル（200m） 決勝7位 吉田俊吾（県スポーツ協会） 42秒714▽少年女子カヌースプリント・カヤックペア（200m） 決勝7位 竹野いさな（鹿児島高専）・﨑山唯（菱刈中） 48秒078■サッカー（霧島市・国分運動公園陸上競技場）▽少年女子 決勝大阪（選抜）○ 3－2 鹿児島（選抜）■陸上競技（白波スタジアム）▽成年女子走高跳 決勝2位 鐡丸美由紀（鹿児島銀行） 1m82▽少年女子Ｂ100mハードル 決勝3位 楠田ゆうな（阿久根中） 13秒78▽少年女子共通走高跳 決勝7位 西川雛羽（鹿児島高） 1m65▽成年女子5000m 決勝8位 兼友良夏（京セラ女子陸上部） 16分30秒63▽少年女子Ａ300mハードル 決勝8位 佃 華月（鹿児島南高） 44秒10■弓道（出水市総合運動公園特設弓道会場）▽成年女子近的 3・4位決定戦岐阜○ 6－4 鹿児島■なぎなた（枕崎市立総合体育館）▽成年女子試合 5、6位決定戦岡山○ 2－1 鹿児島■ソフトテニス（鹿児島市・東開庭球場）▽少年男子 5・6位決定戦北海道○ 2－1 鹿児島■ウエイトリフティング（薩摩川内市・入来総合運動場体育館）▽女子59kg級トータル7位 大湾ゆみか（県スポーツ協会）スナッチ／80、ジャーク／100、トータル／180※詳しくは17日付 南日本新聞朝刊をご覧ください。※南日本新聞を定期購読されている方は、紙面ビューアーでもご覧できます。紙面ビューアーについてはをご覧ください。