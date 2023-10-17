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【鹿児島国体】少年男子共通800 鹿児島城西高・立迫大徳が優勝

 2023/10/17 10:17
立迫大徳
立迫大徳
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　鹿児島国体の少年男子共通800メートルで立迫大徳(鹿児島城西高)が優勝した。


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