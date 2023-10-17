南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
17
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
南日本ブックレビュー
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
この夏 とっておきの九州旅
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
スポーツ
＞
国体
＞
かごしま国体
【鹿児島国体】陸上成年少年女子共通400 鹿児島が4位入賞
2023/10/17 10:16
拡大
鹿児島国体の陸上成年少年女子共通400メートルリレーは鹿児島（楠田、鶴田、坂元、田畑）が4位入賞した。
かごしま国体特集ページ
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
35年ぶり県記録 地銀の一般行員が国体2位 成年女子走り高跳び・鐡丸美由紀（鹿児島銀行） 関東実業団に武者修行、無心貫き「まだ通過点」〈鹿児島国体〉
10月17日 11:17
【鹿児島国体】鹿児島県勢17日の結果
10月17日 11:00
【鹿児島国体】少年男子共通800 鹿児島城西高・立迫大徳が優勝
10月17日 10:17
【鹿児島国体】陸上成年少年女子共通400 鹿児島が4位入賞
10月17日 10:16
【川内原発運転延長問題】県民投票の必要性訴え、市民団体が知事に申し入れ
10月17日 09:00
【鹿児島国体】2点差追いつく粘りも、あと一歩…サッカー・少年女子、鹿児島は初の栄冠逃す
10月17日 08:30
天国にいる2人の「じいちゃん」、喜んでくれたかな…カヌー田中選手、恩返しのパドルでつかんだ頂点〈鹿児島国体〉
10月17日 08:15
【鹿児島国体】カヌー一家の絶対女王・植木、3冠達成にも「楽しかった」
10月17日 08:00
人と物流を高架歩道で分離…鹿児島市の「北ふ頭サッカースタジアム」配置案が判明 18日の協議会で説明
10月17日 07:46
【鹿児島国体】「だれよりもこの川で練習した」…カヌー成年女子WW優勝の田中、経験不足を補う圧倒的な練習量
10月17日 07:30
きょう鹿児島国体閉会式、会場周辺は交通規制 実行委は通行自粛を呼びかけ
10月17日 07:21
【鹿児島国体】合宿で高めた技術と精神…鹿児島、チームワークの勝利 銃剣道・成年男子
10月17日 06:30
【鹿児島国体】「地元の応援が力に」 卓球・成年男子、逆転で悲願の初優勝
10月17日 06:30
【鹿児島国体＝16日まとめ】卓球成年男子、銃剣道成年で鹿児島が初優勝 カヌーも2種目で頂点
10月17日 06:00
市民団体が鹿児島県庁前で座り込み 原発運転延長県民投票を要求 「規則違反」の注意には「通行妨害していない」
10月16日 21:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲