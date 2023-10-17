【鹿児島国体】陸上成年少年女子共通400 鹿児島が4位入賞

桜島が連続的噴火「初体験。鹿児島を実感」 県外の国体選手びっくり 降灰が試合会場を覆い、観客ら傘や帽子でしのぐ〈鹿児島国体〉

「ずっと待ち望んだ国体」 陸上800ｍ・田中希実が感慨深く 山縣亮太は桜島の火山灰に苦笑「コンタクトなので目が痛い」〈鹿児島国体〉

重機使って2日がかり デ、デカい…掘り出したのは重さ78キロ、10年物？のおばけヤマイモ

「どーん」という音、住宅の外壁が突然崩れ歩道に落下 けが人なし 鹿児島市騎射場

９．

「つ、強い」圧倒的強さに会場感嘆…鹿児島 5人の剣士全員2本勝ち 好発進、栄冠へ続け【鹿児島国体 剣道・成年男子】