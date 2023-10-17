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【鹿児島国体】陸上成年少年女子共通400 鹿児島が4位入賞

 2023/10/17 10:16
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　鹿児島国体の陸上成年少年女子共通400メートルリレーは鹿児島（楠田、鶴田、坂元、田畑）が4位入賞した。


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