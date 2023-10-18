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力いっぱい「サーヨイサッサ」 老若男女が太鼓踊り奉納 南さつま・小湊
2023/10/18 17:33
小湊中央太鼓踊りを奉納する踊り手たち＝１５日、南さつま市の寄木八幡神社
拡大
鹿児島県南さつま市加世田小湊に伝わり大漁や五穀豊穣（ほうじょう）を願う小湊中央太鼓踊りが１５日、寄木八幡神社などで奉納された。小学校１年生から７５歳までの２９人が「サーヨイサッサ」と声を上げ、力いっぱい踊った。
新型コロナの影響で午前中だけに規模縮小していたが、今年は通常に戻し、寺や小学校、新入りの家など８カ所を夕方までかけて巡った。
新入りの小湊小４年福島悠斗君は父康志さん（３８）、姉で万世中３年の美悠さんと３人で参加。「覚えるのは大変だったがみんなで声を出して踊るのは楽しい。来年も出たい」と笑顔を見せた。
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