台湾有事となれば…「鹿児島は重要な窓口」 松野官房長官、沖縄避難民の滞在協力要請　塩田知事と県庁で会談

松野博一官房長官は１８日、鹿児島県庁で塩田康一知事と会談し、台湾有事を念頭に、沖縄県から避難する離島住民への協力を求めた。「鹿児島空港や鹿児島港は特に重要な窓口となる」と述べた。松野氏は「安全保障環境が複雑化する中、国民保護の重要性は高まっている」と指摘。「地理的位置付けなどから、九州各県の役割は大きい」と避難住民の一時的な滞在施設確保などの検討を要請した。塩田知事は「鹿児島県も離島が多い。国や関係機関と連携をはかり、取り組みを進めたい」と応じた。