米軍オスプレイ、徳之島空港に着陸　使用届なし

１９日午後２時２２分、米軍の輸送機オスプレイ１機が、鹿児島県天城町の徳之島空港に着陸した。県港湾空港課によると、けが人はおらず、民間機への運航や滑走路への影響はなかった。同日午後２時２０分、鹿児島空港事務所から徳之島空港管理事務所に着陸する旨の連絡があった。使用届は提出されていなかった。