新型コロナ 新たな感染者は半減　前週比、鹿児島県内

鹿児島県は２０日、９〜１５日の新型コロナウイルスの感染者について県内８８定点医療機関から２５４人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者の平均は２．８９人。前週からほぼ半減した。１医療機関当たりの平均感染者数を県内１４保健所別に見ると、鹿児島市３．２７人、指宿２．３３人、加世田１．３３人、伊集院３人、川薩４．２９人、出水３．８人、姶良２．３６人、志布志１．５人、鹿屋３．５人、西之表３．５人、屋久島１．７５人、名瀬５．２５人、徳之島１．６人だった。大口はゼロ。県内の入院者数は１８日午前０時時点で１７８人、重症者は１人だった。入院患者数に応じた４段階のフェーズ設定は、入院患者が５０５人未満で前週と同じ「ゼロ」だった。インフルエンザの感染者は前週比３１人減の５７３人。１医療機関当たり６．５１人。１６〜２０日に学級・学年閉鎖があったのは鹿児島市、加世田、姶良、鹿屋、名瀬の各保健所管内の小中高校計１１校だった。