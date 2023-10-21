C&K、キョンキョン、きゃりーぱみゅぱみゅ…豪華出演！ 4年ぶり野外「ヘス」始まる　日置

野外音楽フェス「ザ・グレート・サツマニアン・ヘスティバル」が２１日、鹿児島県日置市の東市来総合運動公園を主会場に始まった。新型コロナウイルス禍の影響で４年ぶりの開催。青空の下、待ちかねたファンでにぎわった。２２日まで。初日はＣ＆Ｋ、小泉今日子さんら１２組が登場。母が鹿児島出身のきゃりーぱみゅぱみゅさんはヒット曲を歌う合間に「子どもの頃は毎年、鹿児島の祖母の家に来ていた」「しんこだんごを食べに行きたい」と語り、客席を沸かせた。バンド「雨のパレード」のボーカルで鹿児島市出身の福永浩平さんは「地元でのステージは特別。灰も降らず、機材に優しい天気でよかった」と笑った。２２日はＨＹＤＥさん、ＭＯＮＧＯＬ８００など１２組が出演する。