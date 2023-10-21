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鹿児島レブナイズ、ホーム開幕戦は延長で敗れる　山口に95－101　バスケB3

 2023/10/21 20:22
第２クオーター、中央から攻め込む鹿児島レブナイズ・中島＝県体育館
第２クオーター、中央から攻め込む鹿児島レブナイズ・中島＝県体育館
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２１日、鹿児島市の県体育館であり、山口に延長の末９５－１０１で敗れ今季ホーム開幕戦を白星で飾れなかった。
第１クオーター、攻め込む鹿児島レブナイズ・丹野＝県体育館
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