停車中の車に追突 はずみで次々と…計4台衝突、6人が重軽傷　さつま・求名の国道267号

２１日午前１１時ごろ、鹿児島県さつま町求名の国道２６７号で、同町の職業不詳男性（８７）の軽乗用車が、片側交互通行のため停車中の兵庫県の自営業男性（７１）＝同乗１人＝の乗用車に追突した。乗用車は、はずみで前にいた伊佐市の自営業男性（６７）の乗用車に追突した。軽乗用車は対向車線にはみ出し、同町の無職男性（７５）＝同乗１人＝の乗用車と正面衝突した。軽乗用車の男性は頭部から出血するなど重傷、ほか５人は軽傷。さつま署によると、現場は片側１車線で緩やかなカーブの坂道。