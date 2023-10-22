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停車中の車に追突 はずみで次々と…計4台衝突、6人が重軽傷　さつま・求名の国道267号

 2023/10/22 07:26
車４台がからむ事故が起きた現場＝２１日、さつま町求名（画像の一部を加工しています）
車４台がからむ事故が起きた現場＝２１日、さつま町求名（画像の一部を加工しています）
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　２１日午前１１時ごろ、鹿児島県さつま町求名の国道２６７号で、同町の職業不詳男性（８７）の軽乗用車が、片側交互通行のため停車中の兵庫県の自営業男性（７１）＝同乗１人＝の乗用車に追突した。

　乗用車は、はずみで前にいた伊佐市の自営業男性（６７）の乗用車に追突した。軽乗用車は対向車線にはみ出し、同町の無職男性（７５）＝同乗１人＝の乗用車と正面衝突した。

　軽乗用車の男性は頭部から出血するなど重傷、ほか５人は軽傷。さつま署によると、現場は片側１車線で緩やかなカーブの坂道。
【別カット】車４台がからむ事故が起きた現場＝２１日、さつま町求名（画像の一部を加工しています）
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