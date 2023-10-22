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鹿児島レブナイズ
B3鹿児島レブナイズ 今季ホーム初白星 山口に雪辱、86－57
2023/10/22 15:02
第１クオーター、攻撃のチャンスをうかがう鹿児島レブナイズ・長尾＝県体育館
拡大
バスケットボールＢリーグ（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２２日、鹿児島市の県体育館で山口に８６－５７で快勝し、今季ホーム初白星を飾った。
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