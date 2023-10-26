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「近所の空き家に火を付けた」　35歳の自称作業員が自ら110番　志布志

 2023/10/26 09:28
倉庫の床板や壁が燃えた現場周辺＝２６日午前７時１５分、大崎町岡別府
倉庫の床板や壁が燃えた現場周辺＝２６日午前７時１５分、大崎町岡別府
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　志布志署は２５日、非現住建造物等放火の疑いで、鹿児島県大崎町岡別府、自称作業員の男（３５）を現行犯逮捕した。

　逮捕容疑は同日午後９時１５分ごろ、同町岡別府の木造平屋倉庫（床面積１６平方メートル）に火を付け、床板など０．６平方メートルを焼損させた疑い。

　同署によると、男が「近所の空き家に火を付けた」と１１０番した。倉庫は無人でけが人はいなかった。倉庫の所有者や動機などを調べている。
（別カット）倉庫の床板や壁が燃えた現場周辺＝２６日午前７時１５分、大崎町岡別府
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