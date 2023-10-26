TOP鹿児島のニュース スポーツ 野球

鹿児島城西高の明瀬諒介内野手、日本ハム4位指名〈プロ野球ドラフト会議〉

 2023/10/26 18:48
明瀬諒介選手
明瀬諒介選手
拡大拡大
　プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）は２６日、東京都内であり、鹿児島城西高３年の明瀬諒介内野手が日本ハムに４位で指名された。
全国高校野球選手権大会鹿児島県予選準決勝で出塁する鹿児島城西の明瀬諒介選手＝平和リース球場
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ