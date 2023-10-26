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鹿児島城西高の明瀬諒介内野手、日本ハム4位指名〈プロ野球ドラフト会議〉
2023/10/26 18:48
明瀬諒介選手
拡大
プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）は２６日、東京都内であり、鹿児島城西高３年の明瀬諒介内野手が日本ハムに４位で指名された。
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