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鹿屋中央高の村山源内野手、巨人が育成2位指名〈プロ野球ドラフト会議〉

 2023/10/26 20:11
村山源選手
村山源選手
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　プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）は２６日、東京都内であり、鹿屋中央高３年の村山源内野手が巨人に育成２位で指名された。
全国高校野球選手権大会鹿児島県予選で軽快な守備をみせる村山源選手＝平和リース球場
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