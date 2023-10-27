TOP鹿児島のニュース 社会 気象 火山

桜島の山体膨張を観測　気象台が噴石などへの警戒呼びかけ

 2023/10/27 09:50
（資料写真）
（資料写真）
拡大拡大
　鹿児島地方気象台は２６日、桜島で山体膨張を示す地殻変動が観測されているとして、解説情報を発表した。南岳山頂火口と昭和火口からおおむね２キロの範囲で、大きな噴石や火砕流に警戒を呼びかけている。

　気象台によると同日午前０時ごろから、島内に設置している傾斜計と伸縮計で地殻変動を観測。膨張が一度に解消されるような噴火が起きると、島内を中心に多量の降灰を伴う可能性がある。

　噴火警戒レベルは３（入山規制）を維持している。
噴火警戒レベルの表
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ