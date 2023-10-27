新型コロナ感染者 6週連続減　前週の0.88倍、インフルは倍増　鹿児島県内

鹿児島県は２７日、１６〜２２日の新型コロナウイルス感染者について県内８８定点医療機関から２２４人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者は２．５５人で前週の０．８８倍と６週連続で減少傾向だった。１医療機関当たりの平均感染者数を県内１４保健所別に見ると、鹿児島市２．６４人、指宿４．３３人、加世田０．８３人、伊集院４．２人、川薩３．１４人、出水１．８人、大口１．５人、姶良２．７３人、志布志２人、鹿屋２．８８人、西之表１人、屋久島２人、名瀬３人、徳之島２人だった。県内の入院者数は２５日午前０時時点で９５人、重症者１人、酸素投与が必要な中等症は１３人だった。インフルエンザの感染者は前週比５６７人増の１１４０人。１医療機関当たり１２．９５人だった。２３〜２７日に学年・学級閉鎖があったのは鹿児島市、加世田、川薩、出水、姶良、鹿屋、徳之島の幼稚園、小中高、特別支援学校計１６校だった。