南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
28
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
追悼 京セラ・稲盛和夫さん
奄美・沖縄 世界自然遺産
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
新型コロナウィルスに関する情報
都道府県版ジェンダーギャップ指数
第59回南日本作文コンクール入選作
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
2023鹿児島マラソン 写真で振り返る
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
南日本ブックレビュー
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
この夏 とっておきの九州旅
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
スポーツ
＞
バスケットボール
＞
鹿児島レブナイズ
鹿児島レブナイズ接戦制す 豊田合成に100－92
2023/10/28 17:14
拡大
バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２８日、愛知県で豊田合成と対戦し、１００－９２で競り勝った。
あわせて読みたい記事
B3鹿児島レブナイズ 今季ホーム初白星 山口に雪辱、86－57
GO! GO! レブナイズ! 地元開幕戦 過去最多2563人が選手を後押し 県体育館の新記録 B3鹿児島
鹿児島レブナイズ、ホーム開幕戦は延長で敗れる 山口に95－101 バスケB3
鹿児島レブナイズ 21、22日ホーム開幕戦 4戦終え首位、鹿児島市民の無料招待受け付け中 バスケB3
鹿児島レブナイズ 2戦ぶり白星 東京Uに72－64 バスケB3
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
他国攻撃で空自基地が使えない…有事想定し民間空港でF15戦闘機の離発着訓練 11月10日から徳之島・奄美で統合演習
10月28日 17:51
「脚力と強肩が魅力。日本を代表する選手に」巨人、育成ドラフト2位の村山源内野手（鹿屋中央高）に指名あいさつ
10月28日 17:33
鹿児島レブナイズ接戦制す 豊田合成に100－92
10月28日 17:14
中小業況 2期連続プラス…改善傾向だが人手不足や人件費増など懸念 県内5～8月
10月28日 17:00
〈九州高校野球〉神村学園 7回コールドで初戦突破 沖縄尚学を9－1で下し準々決勝へ
10月28日 16:58
北ふ頭スタジアム構想「複合施設の具体ない」 委員から新配置案の不足指摘 鹿児島市議会特別委
10月28日 16:30
鹿児島市犬迫町の87歳女性が行方不明 身長150㎝、白髪交じりの短髪 腰曲がり、つえついて歩く 鹿児島西署
10月28日 14:33
甘酸っぱい香り広がる2万個のつぼ畑 秋の黒酢仕込み始まる 霧島市福山
10月28日 12:00
辛島美登里さん「夢を諦めないで」 受験生にエール、歌声披露 高校受験の失敗談明かし「誰もが挫折は味わう。恐れすぎないで」 鹿児島市・南中
10月28日 11:30
全国障害者スポーツ大会 鹿児島で開幕 秋篠宮ご夫妻が開会式に臨席 2800人が行進、30日まで熱戦
10月28日 11:25
神村学園高からまた海外サッカー挑戦 U17日本代表 DF吉永夢希がベルギー1部・ゲンクへ 豊富な運動量、正確なクロス武器
10月28日 11:07
コウノトリ5羽が畑に飛来 専門家「県内で一度に5羽は初めてだろう」 全羽に個体認識用の足環
10月28日 10:46
「天国の龍真の分まで」 生きがいだった車いすバスケ 日本代表候補の逸材を病魔が再び襲った…仲間は盟友の思い胸に初戦へ〈障スポかごしま大会〉
10月28日 10:27
ライドシェア解禁「断固反対」 事故の責任は？安全性どう担保？…地方のタクシー業界に危機感 過疎地には待望論も
10月28日 09:23
垂水の旧海軍地下壕「九州最大規模」 市文化財保護審議会で業者報告
10月28日 09:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲