TOP鹿児島のニュース スポーツ バスケットボール 鹿児島レブナイズ

鹿児島レブナイズ接戦制す　豊田合成に100－92

 2023/10/28 17:14
拡大拡大
　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２８日、愛知県で豊田合成と対戦し、１００－９２で競り勝った。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ