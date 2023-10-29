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飲食店密集 白昼の繁華街ビル2階から煙、男性搬送　天文館・山之口本通り

 2023/10/29 13:55
天文館で発生した火災で消火活動をする消防隊員ら＝２９日午後、鹿児島市
天文館で発生した火災で消火活動をする消防隊員ら＝２９日午後、鹿児島市
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　２９日午後０時１０分ごろ、鹿児島市山之口町の飲食店などが入るビルで「警報ベルがなっている」と警備会社から１１９番があった。

　消防によると、２階の飲食店から煙が出ていた。男性が搬送されたが、命に別条はない。

　現場は天文館・山之口本通りで飲食店などが密集する繁華街。日曜のにぎわう時間と重なり一帯は騒然となっている。
〈関連〉天文館で発生した火災で騒然となっている現場＝２９日午後、鹿児島市
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