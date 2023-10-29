南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
29
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
追悼 京セラ・稲盛和夫さん
奄美・沖縄 世界自然遺産
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
新型コロナウィルスに関する情報
都道府県版ジェンダーギャップ指数
第59回南日本作文コンクール入選作
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
2023鹿児島マラソン 写真で振り返る
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
南日本ブックレビュー
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
この夏 とっておきの九州旅
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
選挙
＞
市町村長選
屋久島町長に荒木氏4選
2023/10/29 22:23
荒木 耕治
拡大
任期満了に伴う屋久島町長選は２９日開票され、現職の荒木耕治氏（７３）が４期目の当選を決めた。
あわせて読みたい記事
屋久島町長選 現職、新人4人の争いに 町議補選（欠員1）には新人2人が立候補
屋久島町長選 現職、新人の計4人が立候補届け出 町議補選（欠員1）には新人2人立候補〈24日正午時点〉
与論町長選、田畑氏が初当選
送り盆なので…「街宣取りやめます」 町長選一騎打ちの2陣営、旧暦習慣に配慮 与論
与論町長選 無所属新人2人が立候補 投開票は9月3日
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
屋久島町長に荒木氏4選
10月29日 22:23
鹿児島―ソウル定期便が約4年ぶりの再開 塩田知事ら第1便を出迎え歓迎 鹿児島空港
10月29日 21:40
コスモスとヒマワリ競演、ピンクと黄色が咲き誇る 南大隅・松之迫集落
10月29日 21:30
新米の振る舞いも、4年ぶりの「味噌なめてまつり」にぎわう 出水・小原地区
10月29日 21:00
男女格差に少子化の沼…日本も韓国も女はつらいよ ソウルで女性記者フォーラムが初開催
10月29日 20:58
戊辰戦争で活躍した大津十七の遺骨、岩川から山口・下関へ 子孫が墓を移転
10月29日 20:30
【連載「はじまるDX－鹿児島の現場から」③】デジタルに不慣れな社員はどうする？ 総合商社・小平、スキルアップとサポートに重点
10月29日 20:00
病苦の人生 光を求め続けた詩人 材は故郷の自然 高等小卒だが独学で幅広く文化論じる「今こそ業績の再評価を」 富松良夫・生誕120年で脚光
10月29日 18:03
英リバティが認めた日本文化の影響 薩英戦争だけじゃない…薩摩と英国 絆の歴史 世界文化遺産・異人館でイベント 鹿児島市
10月29日 17:27
東九州自動車道の通行止め解除 国分－末吉財部
10月29日 17:16
10月25日は「コアラの日」…知ってた? 平川動物公園が飼育の舞台裏を限定公開 園内のユーカリ畑やバックヤード 親子ら見学〈WEB限定写真あり〉
10月29日 17:00
【障スポ鹿児島大会・ボッチャ】ミラクルショットに「歓声が力。自分でも驚いた」 敗戦にも笑顔「来年に向け練習励む」 県勢は銀2、銅1
10月29日 16:30
東九州自動車道 国分－末吉財部が事故で通行止め
10月29日 16:05
〈九州高校野球〉れいめい初戦突破ならず 延岡学園（宮崎）に1－4で敗れる
10月29日 15:35
J3鹿児島ユナイテッドFC 連勝、2位キープ 福島を1－0で下す
10月29日 15:02
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲