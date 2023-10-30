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新燃岳 火山性地震が増加 10日間で200回超す 気象台が注意呼びかけ 噴火警戒レベルは維持
2023/10/30 20:33
〈資料写真〉新燃岳
拡大
鹿児島、宮崎の両県にまたがる霧島連山・新燃岳で２０日以降、火山性地震がやや増加している。鹿児島地方気象台は３０日、解説情報を発表し、火山情報に注意するよう呼びかけている。
気象台によると、新燃岳では火口直下を震源とする火山性地震が３０日までの１０日間で２００回を超えた。地下のマグマの動きを示す火山性微動は観測されていない。地殻変動の観測や西側斜面割れ目付近の噴気にも特段の変化は見られない。
噴火警戒レベルは１（活火山であることに留意）を維持している。
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