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【九州高校野球】神村学園、決勝進出逃す 熊本国府に1－7
2023/11/02 12:32
１回裏神村無死、入耒田が右前打を放つ＝久留米市野球場
拡大
第１５３回九州地区高校野球大会第４日は２日、福岡県の久留米市野球場で準決勝があった。神村学園は熊本国府に１－７で敗れ、決勝進出を逃した。
特設ページ「高校野球・鹿児島」
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甲子園4強の実力存分に 神村学園、沖縄尚学に7回コールド勝ち 比嘉公也監督も脱帽「打球が速い」〈九州高校野球〉
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