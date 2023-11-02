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【九州高校野球】神村学園、決勝進出逃す　熊本国府に1－7

 2023/11/02 12:32
１回裏神村無死、入耒田が右前打を放つ＝久留米市野球場
１回裏神村無死、入耒田が右前打を放つ＝久留米市野球場
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　第１５３回九州地区高校野球大会第４日は２日、福岡県の久留米市野球場で準決勝があった。神村学園は熊本国府に１－７で敗れ、決勝進出を逃した。
先発し力投する神村の今村＝久留米市野球場



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