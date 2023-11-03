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B3鹿児島レブナイズが4連勝　品川に80－48

 2023/11/03 19:49
第１クオーター、ドリブルで切り込む鹿児島のゲール＝県体育館
第１クオーター、ドリブルで切り込む鹿児島のゲール＝県体育館
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは３日、鹿児島市の県体育館で品川を８０－４８で破り、連勝を４に伸ばした。
第１クオーター、ダンクシュートを決める鹿児島のゲインズ＝県体育館
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