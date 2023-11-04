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鹿児島レブナイズ
B3鹿児島レブナイズ5連勝 品川を92－82で下す
2023/11/04 15:03
第１クオーター、ゴール下で競り合う鹿児島レブナイズの中島＝県体育館
拡大
バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは４日、鹿児島市の県体育館で品川を９２－８２で破り、５連勝を飾った。
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