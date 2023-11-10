まだ暖かいけど…「冬の使者」飛来　絶滅危惧種クロツラヘラサギ、鹿児島湾奥で越冬中

絶滅危惧種の野鳥クロツラヘラサギが今年も鹿児島湾奥の干拓地に姿を見せている。近年は離島を含め県内各地に飛来しており、越冬数も増加傾向。霧島市と姶良市では９日午後、ヘラサギ２羽と合わせて３０羽ほどが見られた。霧島市国分広瀬では、１２羽が暖かい日差しの下、水路でうたた寝や羽づくろいをして羽休め。時折長いしゃもじのようなくちばしを水に差し込み首を左右に振りながら餌の魚を捕らえて食べる様子も見られた。県内各地を移動しながら冬を過ごし、ほとんどは来年５月上旬ごろまでに主要な繁殖地のある韓国へ向け旅立つ。