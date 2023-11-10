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口永良部島で火山性地震が増加 噴火警戒レベルは3（入山規制）を維持
2023/11/10 19:59
口永良部島・新岳（資料写真）
拡大
６月２７日から噴火警戒レベル３（入山規制）が続く鹿児島県屋久島町・口永良部島で火山性地震が増加している。福岡管区気象台によると、８日は３２３回、９日は２４１回、１０日は午後６時までに１３６回を観測した。
同気象台によると、１０月下旬から火山性地震が１００回を超える日が増えている。３００回以上を観測したのは、３１９回の７月１０日以来。古岳火口付近を中心に増加している。火山ガスの放出量や地殻変動を示すデータに大きな変化はない。
同気象台は新岳と古岳火口から半径２キロの範囲で、大きな噴石や火砕流への警戒を呼びかけている。
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