口永良部島で火山性地震が増加　噴火警戒レベルは3（入山規制）を維持

選りすぐりのIKEA人気商品180点が…アミュプラザ鹿児島に期間限定ストアがオープン

国生さゆりさん「天文館は夢の場所だった」 再びワクワクできる街を目指して鹿児島市長らと考えた

早朝の県道に倒れていた33歳男性 死因は脳障害 乗用車接触、運転女性「事故起こした」 鹿児島市

「野球ばか、若すぎる」…元阪神・横田慎太郎さん死去、28歳 脳腫瘍が再々発 惜しむ声広がる

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店舗全焼の人気料理店 3カ月で移転復活 休業中もバイト20人を雇用「常連の声かけに涙」 日置市の青紗一籠（チョンサチョロン）